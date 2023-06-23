بوتين يمنح سفير قطر "وسام الصداقة" تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، "وسام الصداقة"، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقلد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني الوسام، ضمن مراسم خاصة في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

وخلال مراسم تقليد الوسام، أعرب لافروف عن تقديره للجهود التي يبذلها الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، لتعزيز وتطوير العلاقات بين روسيا الاتحادية ودولة قطر.

ويُعد "وسام الصداقة" من أرفع الأوسمة التي يمنحها رئيس روسيا الاتحادية للمسؤولين والدبلوماسيين من الدول الأخرى.

وتم اعتماد هذا الوسام، بموجب مرسوم رئاسي عام 1992، ليكون بديلا عن الوسام السوفياتي المعروف باسم "وسام الصداقة بين الشعوب".

المصدر: RT