بوتين يتحدث عن إمكانات قوية لنمو التجارة بين روسيا قطر

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قناعته أن بإمكان روسيا وقطر تحسين الأداء التجاري الثنائي بشكل كبير، مؤكدا أن اللجنة الحكومية الروسية القطرية ستتخذ إجراءات لهذا الغرض.

وقال بوتين في مطلع مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "حاليا، مؤشرات التجارة الثنائية صغيرة نسبيا من حيث القيمة المطلقة، ولكن هناك إمكانات نمو قوية وغير مكتشفة. ونتوقع أن تضع اللجنة الحكومية المشتركة مقترحات فعالة لتنفيذها. ومن جانبنا، يرأسها السيد [نائب رئيس الوزراء ألكسندر] نوفاك"، مشيرا إلى أن نوفاك على علم بجميع الخطط والتعهدات الروسية القطرية وأعرب عن أمله في تنفيذها بنجاح.

وأضاف رئيس الدولة أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يتعاون بنجاح مع وكالة قطر للاستثمار. وقال "هناك تحرك جيد للأمام. نحن سعداء جدا به."

كما شكر بوتين محاوره على حقيقة أن "الوفد القطري ممثل تقليديا على مستوى عال جدا" في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. وقال "أود أن أشكركم على ذلك"، مشيرا إلى أن مبادرة الأعمال برمتها تخضع إلى حد ما لسيطرة محاوره الذي يرأس الحكومة القطرية.

كما طلب الرئيس من نظيره نقل أطيب وأحر تمنياته إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. ولاحظ بوتين أنه يتذكر لقاءاته معه التي أكدت دائما على العلاقات المميزة بين البلدين ونية تطويرها في مجالات عديدة.

المصدر: تاس