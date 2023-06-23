روسيا تقدم احتجاجا للترويكا الغربية بسبب تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الخارجية قدمت احتجاجا "للترويكا" الغربية بشأن الخطط المزمعة تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" الأمريكية الصنع.

وقالت زاخاروفا لوكالة "نوفوستي"، يوم الجمعة: "بالفعل عقد في القاهرة يومي 13 و14 يونيو اجتماع فريق عمل للخماسية النووية المختص بالعقائد والمخاطر الاستراتيجية على مستوى الخبراء".

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وأوضحت أنه "جرى في هذا الإطار استمرار مناقشة القضايا المرتبطة بعقائد الدول النووية والبحث عن سبل لتخفيف المخاطر الاستراتيجية القائمة".

وأضافت: "كما أشار في وقت سابق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإننا استفدنا من هذه المنصة لنقدم للترويكا الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) احتجاجا حازما بشأن الخطط لتسليم طائرات "إف 16" القادرة على حمل أسلحة نووية، لنظام كييف. وأشرنا إلى ما تحمل هذه الخطوة في طياتها من مخاطر زعزعة الاستقرار، التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد خطير".

المصدر: نوفوستي