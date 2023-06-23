قائد القوات البرية الأوكرانية: الروس يتنبأون بتحركاتنا ودفاعاتهم عصية على الاختراق

اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بأن القوات المسلحة الروسية تتنبأ مسبقا بتحركات الجيش الأوكراني وتبني دفاعات يصعب التغلب عليها.

وقال سيرسكي في مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية، إن "الروس يحاولون أخذ زمام المبادرة. لذا فإن الوضع معقد بالفعل"، مشيرا إلى أنه "يجب ألا نقلل من شأن العدو. لقد توقع العدو ولا يزال يتوقع أخطر تحركاتنا ويبني دفاعا قويا هناك، وهذا أمر يصعب علينا التغلب عليه".

وأعرب سيرسكي عن أمله في أن تتمكن القوات الأوكرانية في نهاية المطاف من إحراز تقدم ما. وقال الجنرال الأوكراني "باختصار، العملية جارية. الجميع يبنون استنتاجاتهم، ولا أحد يريد أن يتم تنفيذ الأمر مرتين بنفس الطريقة".

وفي 20 يونيو، أقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن قوات بلادها تواجه صعوبات خلال هجومها المضاد، والذي لا يسير بالسرعة التي تريدها السلطات الأوكرانية. في الوقت نفسه، تعهدت بأن "الضربة الرئيسية" للقوات الأوكرانية "ما زالت منتظرة". وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية واجهت دفاعا جيد الإعداد من قبل الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي