"بلومبيرغ": أردوغان ونتنياهو يعتزمان اللقاء الشهر المقبل

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادرها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخططان للاجتماع الشهر المقبل، لتحسين العلاقات الفاترة بين البلدين.

وبينما لم يتم ذكر مكان اللقاء الذي سيجمعها، أشارت المصادر إلى أن "التعاون بين تركيا وإسرائيل يزداد في مجالات تشمل السياحة والتجارة وتسعى الدولتان إلى بدء تصدير الغاز الإسرائيلي لتركيا بعد أكثر من عقد من التوترات".

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن تعطل سلاسل التوريد وأسواق السلع إثر الحرب في أوكرانيا يوفر حافزا جديدا لإصلاح العلاقات، لافتة إلى أن المحادثات بين الجانبين قد تتطرق إلى "التصدير المحتمل للغاز الطبيعي المسال من حقل قبالة قطاع غزة إلى أوروبا عبر تركيا".

ورأت المصادر أن أي "اتفاقية لتصدير الغاز بين أنقرة وتل أبيب قد تساعد في رأب الصدع بين البلدين".

يذكر أن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وصلت إلى أدنى مستوياتها بعدما هاجمت إسرائيل أسطول الحرية التركي الذي كان متجها إلى قطاع غزة في 2010. ولم تستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة إلا في أغسطس من العام الماضي.

المصدر: "بلومبيرغ"