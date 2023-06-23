بينهم رئيس مجلس النواب.. أعضاء الكونغرس الأمريكي يصطفون بالطابور للحصول على توقيع مودي (فيديو)

اصطف أعضاء الكونغرس الأمريكي، ومعهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، للحصول على صورة وتوقيع من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد خطابه في الجلسة المشتركة للكونغرس.

وشارك مكارثي تجربته مع مودي، قائلا إنه قضى "وقتا ممتعا" معه، مؤكدا أنه "لدينا علاقة قوية للغاية، ويواصل رئيس الوزراء مودي تعزيزها".

وكتب مكارثي على "تويتر": "كان شرفا أن أرحب برئيس الوزراء مودي في مبنى الكابيتول الأمريكي، أحد أعظم رموز الديمقراطية في العالم. أتطلع إلى زيادة العلاقات الاقتصادية والأمنية الوطنية بين بلدينا العظيمين".

It was a privilege to welcome Prime Minister @narendramodi to the U.S. Capitol, one of the greatest symbols of democracy in the world.



I look forward to increased economic and national security ties between our two great nations. 🇮🇳🇺🇸 pic.twitter.com/aFyi0YTpnW — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) June 22, 2023

كما طلب مكارثي توقيعا من مودي بعد الخطاب الذي ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي. وقام رئيس الوزراء الهندي بتوقيع كتيب عناوين الجلسة المشتركة.

Prime Minister Narendra Modi autographing Speaker of the House of Representatives Kevin McCarthy's joint session address booklet. pic.twitter.com/KJDj4si6YU — ANI (@ANI) June 22, 2023

واصطف أعضاء آخرون في الكونغرس لالتقاط توقيعات وصور سيلفي مع مودي بعد خطابه.

#WATCH | US Congressmen lined up to take autographs and selfies with Prime Minister Narendra Modi after his address to the joint sitting of the US Congress, earlier today. pic.twitter.com/wkPdacGjHN — ANI (@ANI) June 23, 2023

المصدر: RT