بايدن يخطئ بمنصب مودي أثناء استقباله في البيت الأبيض (فيديو)

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنصب ضيفه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء استقباله في البيت الأبيض.

وقال بايدن لمودي في مستهل لقائهما بواشنطن، يوم الخميس: "يا سيدي الرئيس... سيدي الرئيس؟ يا سيدي رئيس الوزراء. لقد أنزلت رتبتك. يا سيدي رئيس الوزراء... أهلا بكم في البيت الأبيض".

Biden to Indian Prime Minister Narendra Modi: "Well, Mr. President— Mr. President? Mr. Prime Minister. Just demoted you. Mr. Prime Minister." pic.twitter.com/i6Yf9zTJBA — RNC Research (@RNCResearch) June 22, 2023

ولم يبد مودي أي رد فعل على خطأ بايدن أثناء اللقاء.

ويقوم رئيس الوزراء الهندي بزيارة رسمية للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يناقش الزعيمان التعاون في مجالي الدفاع والاقتصاد والقضايا الدولية.

المصدر: RT