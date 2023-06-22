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بايدن يخطئ بمنصب مودي أثناء استقباله في البيت الأبيض (فيديو)

أخبار العالم

بايدن يخطئ بمنصب مودي أثناء استقباله في البيت الأبيض (فيديو)
AP Evan Vucci
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أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنصب ضيفه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء استقباله في البيت الأبيض.

وقال بايدن لمودي في مستهل لقائهما بواشنطن، يوم الخميس: "يا سيدي الرئيس... سيدي الرئيس؟ يا سيدي رئيس الوزراء. لقد أنزلت رتبتك. يا سيدي رئيس الوزراء... أهلا بكم في البيت الأبيض".

ولم يبد مودي أي رد فعل على خطأ بايدن أثناء اللقاء.

ويقوم رئيس الوزراء الهندي بزيارة رسمية للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يناقش الزعيمان التعاون في مجالي الدفاع والاقتصاد والقضايا الدولية.

المصدر: RT

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