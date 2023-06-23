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الدفاع الروسية تعلن تحرير قرية ومدينة في زابوروجيه ودونيتسك

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الدفاع الروسية تعلن تحرير قرية ومدينة في زابوروجيه ودونيتسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرية سادوفويه في منطقة توكماك بمقاطعة زابوروجيه، ومدينة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك، نافية مزاعم قوات كييف باستعادتهما.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "نحن الآن في سادوفويه في مقاطعة زابوروجيه وبالنسبة للمعلومات حول أن القوات الأوكرانية احتلت المنطقة، غير صحيحة. نحن متمسكون هنا بقوة ونحافظ على الدفاع، ولن نسمح للعدو بالتسلل. سادوفويه تحت السيطرة الكاملة للعسكريين الروس".

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كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن مدينة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة القوات الروسية، ونشرت الوزارة فيديو لجندي روسي بالقرب من مبنى بلدية المدينة.

وقال جندي من فرقة القوات الروسية "فوستوك": "ستبقى مدينة أوروجاينويه تحت سيطرة القوات الروسية... رجالنا قوة فولاذية!".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية 

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