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عراف عربي توقع كارثة غواصة "تيتان" قبل سنتين! (فيديو)

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عراف عربي توقع كارثة غواصة
غواصة "تيتان"
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديوهات أثارت جدلا بخصوص اختفاء الغواصة الأمريكية "تيتان" في أعماق المحيط الأطلسي. فما علاقة ليلى عبد اللطيف وعائلة سيمبسون؟

نشرت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، أمس الخميس، فيديو لتوقع قديم لها بخصوص حادثة غواصة ستشغل العالم.

وتقول ليلى في الفيديو الذي نشرته على صفحتها الرسمية عبر تطبيق "تيك توك" ويعود لأكتوبر عام 2021: "أرى الأنظار ومعها الإعلام يتجهان إلى غواصة في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب أمام حالات القلق والخوف".

@leilaabdellatifofficial#ليلى_عبداللطيف ما توقعته حدث #الإمارات#المغرب#الكويت#مصر#الاردن#الامارات#البحرين#قطر وعدة دول عربية واجنبية عبر قناة #ليلى_عبداللطيف الرسمية على #يوتيوب#السعودية#تايتنك♬ original sound - Leila Abdellatif

وحصد الفيديو على 2.7 مليون مشاهدة، حيث تزامن مع حادثة اختفاء "تيتان"، التي كانت في رحلة سياحية إلى الأعماق لزيارة حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة، وعلى متنها 5 من أثرياء العالم.

صدفة غريبة أخرى تضيفها إلى قائمة طويلة من الصدف أو ما يعتبره البعض تنبؤات لعائلة سمبسون، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير.

ففي حين ساد الذعر في البحر لعدة أيام، بعد اختفاء الغواصة "تيتان"، تداول نشطاء إحدى حلقات المسلسل التي تم بثها قبل 17 عاما، وتوقعت زوال الغواصة!

ويظهر في الحلقة هومر سيمبسون ووالده وهما يبحثان عن كنز على متن غواصة، حول حطام سفينة تيتانيك. وتأخذ الحلقة منعطفا مأساويا عندما يعلق هومر في الغواصة وينفد الأكسجين.

وقال مغردون على "تويتر" إن السيناريو ردد بشكل مأساوي الأحداث الأخيرة التي تنطوي على اختفاء مقلق لغواصة غادرت لاستكشاف حطام تيتانيك. وعلى الرغم من أن قصة الحلقة لا تتطابق تماما مع الواقع الحالي لغواصة "تيتان"، لأن هومر تمكن من النجاة وانتهى به المطاف في المستشفى، لا يزال متابعوا المسلسل مذهولين من أوجه التشابه المقلقة.

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وأثارت تبنؤات ليلى عبد اللطيف وحلقة مسلسل عائلة سيمبسون جدلا على "تويتر"، خاصة بين المؤمنين بنظرية المؤامرة، ومن يعتبرون أن الموضوع مرتبط بالاستخبارات والمعلومات المؤكدة التي تأتي من جهات عليا على دراية مسبقا بما سيحدث لأنه مخطط له، فيما اعتبر نشطاء أنها مجرد صدف لا تمت للواقع بصلة، وإنما ضربات حظ.

يذكر أن خفر السواحل الأمريكي كان قد أعلن أمس الخميس أن الحطام الذي تم العثور عليه في المحيط كان من غواصة "تيتان"، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها.

ويوجد 5 أشخاص على متن الغواصة، انقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان على متن "تيتان" كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه.

المصدر: RT

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