عراف عربي توقع كارثة غواصة "تيتان" قبل سنتين! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديوهات أثارت جدلا بخصوص اختفاء الغواصة الأمريكية "تيتان" في أعماق المحيط الأطلسي. فما علاقة ليلى عبد اللطيف وعائلة سيمبسون؟

نشرت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، أمس الخميس، فيديو لتوقع قديم لها بخصوص حادثة غواصة ستشغل العالم.

كنت شاكة انه موضوع #الغواصة مش مجرد حادث و انما حدث مخطط له و اتأكدت بعد ما شفت ذا سيمبسونز و الان ليلى عبد اللطيف!!



حادث الغواصة مخطط له و الله اعلم ايش الهدف من وراءه.. pic.twitter.com/LySXgSVU3W — ر~ (@Aghbarira) June 22, 2023

وتقول ليلى في الفيديو الذي نشرته على صفحتها الرسمية عبر تطبيق "تيك توك" ويعود لأكتوبر عام 2021: "أرى الأنظار ومعها الإعلام يتجهان إلى غواصة في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب أمام حالات القلق والخوف".

وحصد الفيديو على 2.7 مليون مشاهدة، حيث تزامن مع حادثة اختفاء "تيتان"، التي كانت في رحلة سياحية إلى الأعماق لزيارة حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة، وعلى متنها 5 من أثرياء العالم.

صدفة غريبة أخرى تضيفها إلى قائمة طويلة من الصدف أو ما يعتبره البعض تنبؤات لعائلة سمبسون، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير.

ففي حين ساد الذعر في البحر لعدة أيام، بعد اختفاء الغواصة "تيتان"، تداول نشطاء إحدى حلقات المسلسل التي تم بثها قبل 17 عاما، وتوقعت زوال الغواصة!

مسلسل سيمبسون وليلي عبد اللطيف لا يتنبأون بالغيب او قراءه المستقبل والنجوم، كل هذه المعلومات اللي بتتقال بتحصل حتي لو بعد سنين، انهم الفئة التي تحكم وتتحكم في العالم "الماسو*نيه"

وارجع لتصريحات ليلي عن كرونا ووفاة فنان والزلازل وغيره pic.twitter.com/AX2CnR0ug1 — 🇪🇬هشام الألفي 🇵🇸 (@lymr845) June 22, 2023

ويظهر في الحلقة هومر سيمبسون ووالده وهما يبحثان عن كنز على متن غواصة، حول حطام سفينة تيتانيك. وتأخذ الحلقة منعطفا مأساويا عندما يعلق هومر في الغواصة وينفد الأكسجين.

In an episode of The #Simpsonscartoon, it was published that the father went to the bottom of the ocean to see the wreck of the #Titanic and then returned to the sea while the owner lost contact with him. #submarino#SIMPSON#Titanpic.twitter.com/BDcTRQZUFE — Faizan Javed (@Fazi256) June 23, 2023

وقال مغردون على "تويتر" إن السيناريو ردد بشكل مأساوي الأحداث الأخيرة التي تنطوي على اختفاء مقلق لغواصة غادرت لاستكشاف حطام تيتانيك. وعلى الرغم من أن قصة الحلقة لا تتطابق تماما مع الواقع الحالي لغواصة "تيتان"، لأن هومر تمكن من النجاة وانتهى به المطاف في المستشفى، لا يزال متابعوا المسلسل مذهولين من أوجه التشابه المقلقة.

It's wild that the Simpson predicted the Ocean Gate submarine incident. pic.twitter.com/6m9Kr2BiB1 — xRICAN REAPERx ↗️ (@xRICANREAPERx) June 22, 2023

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وأثارت تبنؤات ليلى عبد اللطيف وحلقة مسلسل عائلة سيمبسون جدلا على "تويتر"، خاصة بين المؤمنين بنظرية المؤامرة، ومن يعتبرون أن الموضوع مرتبط بالاستخبارات والمعلومات المؤكدة التي تأتي من جهات عليا على دراية مسبقا بما سيحدث لأنه مخطط له، فيما اعتبر نشطاء أنها مجرد صدف لا تمت للواقع بصلة، وإنما ضربات حظ.

يذكر أن خفر السواحل الأمريكي كان قد أعلن أمس الخميس أن الحطام الذي تم العثور عليه في المحيط كان من غواصة "تيتان"، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها.

ويوجد 5 أشخاص على متن الغواصة، انقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان على متن "تيتان" كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه.

المصدر: RT