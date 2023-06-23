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خبير يكشف تفاصيل مثيرة حول كارثة غواصة "تيتان" وعلاقة بايدن بها

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خبير يكشف تفاصيل مثيرة حول كارثة غواصة
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر بايدن، أرشيف
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قال ضابط المخابرات البحرية الأمريكية جاك بوسوببتس إن الرئيس جو بايدن، كان يخفي الحقيقة حول مصير أفراد طاقم غواصة "تيتان" المنكوبة منذ الأحد الماضي.

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وكتب بوسوبيتس على "تويتر": "أفادت صحيفة Wall Street Journal بأن البحرية الأمريكية سجلت انفجارا بالغواصة "تيتان" الأحد الماضي، لكن بايدن كان يخفي هذا النبأ حتى موعد الاستماع لإفادات الشهود حول نجله هنتر اليوم. كان ذلك لإلهاء الرأي العام".

كما اتهم الخبير الرئيس الأمريكي بأنه خلال الأيام الماضية كان الناس يأملون ويؤمنون بأن أفراد الطاقم ما زالوا على قيد الحياة، فيما أخفى بايدن الحقيقة عن أسر الضحايا.

وأضاف: "سجلت البحرية الأمريكية انفجارا على متن الغواصة "تيتان" بعد ساعات من فقدان الاتصال بها، الأمر الذي يثير التساؤلات حول سبب بدء جهود الإنقاذ الدولية التي تقدر بملايين الدولارات".

المصدر: نوفوستي

 

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