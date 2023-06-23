كشف قناص روسي يحمل الاسم الحركي "لازار"، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، عن قدرة القناصين الروس على اصطياد الجنود الأوكرانيين من مسافة تزيد عن كيلومترين.

وقال القناص: "يحضر قناصة حقيقيون، ويستطيعون بلوغ مسافات لا يمكننا الوصول إليها. إنهم يعملون من مسافة أكثر من كيلومترين لتدمير أهداف العدو".

وأشار "لازار" إلى أن مهام سرية القناصة تشمل الاستطلاع والمراقبة وتدمير الأهداف. والأهداف المعتادة لهم هي قاذفات القنابل والرشاشات. كما يقوم القناصة بتتبع تحركات العدو ويعملون على إثارة الذعر بين أفراده.

وتُظهر لقطات وزارة الدفاع العمل القتالي للقناصة. ومن بين أمور أخرى، يظهر الفيديو كيف تعرض المقاتلون لهجوم بقذائف الهاون. وكما أوضح "لازار"، على الرغم من تقدم مجموعتهم لتنفيذ المهمة ظهرا لتجنب عمل أجهزة التصوير الحرارية للعدو، فقد رصدتهم طائرة مسيرة أوكرانية، لكن القناصين نجوا من القصف وأكملوا المهمة.

وأشار القناص إلى أن "ثلاث وحدات قتالية تابعة للعدو دمرت، ثلاثة أشخاص، من مسافة كيلومتر إلى كيلومتر و50 مترا".

كما يظهر الفيديو لحظة تدمير الأهداف، حين يطلق قناص النار من بندقية قنص "دراغونوف". وفي الفيديو، يمكن سماع الصوت المميز لطلقات بندقية القنص الروسية الشهيرة بوضوح.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية