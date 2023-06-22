نتنياهو: إسرائيل قد تكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده قد تكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا من أجل تسوية النزاع.

وقال نتنياهو في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست"، يوم الخميس: "بالطبع، نحن نعزي في المأساة التي تحدث في أوكرانيا وخسارة الأرواح. ونود أن ينتهي ذلك".

وتابع: "أعتقد أننا في وضع خاص، قد يتيح لنا في المستقبل أن نكون قادرين على المساعدة في إنهاء هذا النزاع. وأنا لست على قناعة بأن ذلك سيحدث، وهذا قد يكون سيناريو افتراضيا، لكنه يمكن أن يحدث".

إقرأ المزيد

وأضاف: "ولذلك أعتقد أن الموقف المتزن الذي نتخذه يعتبر صحيحا. وفي العلاقات الدولية يجب إبداء حذر كبير. وهناك المواساة (لأوكرانيا) والمساعدة في مجال الدفاع المدني. لكنني أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين جدا ولا نتخطى الخط المعين، والناس يدركون ذلك".

وأشار إلى أن معظم الشركاء الغربيين يتفهمون موقف إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تمتنع عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا نظرا لعلاقات خاصة مع روسيا والاتصالات بين البلدين بشأن سوريا، ما يعتبر أمرا مهما لإسرائيل، التي تخشى تعزيز مواقع إيران بالقرب من حدودها.

المصدر: تاس