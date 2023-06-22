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أنقرة تدين تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم بعد اقتحامهم مسجدا في بلدة عوريف بالضفة الغربية

أنقرة تدين تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم بعد اقتحامهم مسجدا في بلدة عوريف بالضفة الغربية

أخبار العالم

أنقرة تدين تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم بعد اقتحامهم مسجدا في بلدة عوريف بالضفة الغربية
Globallookpress
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أكدت أنقرة إدانتها الشديدة للاعتداء الذي نفذه مستوطنون يهود بتدنيسهم القرآن الكريم لدى اقتحامهم مسجدا في بلدة عوريف جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وأشارت الخارجية التركية في بيان إلى أنّها "تُدين بشدّة اعتداء مستوطنين يهود على القرآن الكريم لدى اقتحامهم مسجدا في بلدة عوريف بالضفة الغربية المحتلة".

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هذا وقد أقدم مستوطنان اثنان على تدنيس القرآن الكريم في انتهاك جديد ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، حيث قاما برمي نسخ من القرآن أمام مدخل مسجد في بلدة عوريف جنوب نابلس أثناء مغادرتهما برفقة كلب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوّرته كاميرات مراقبة، خروج مستوطنين اثنين ليلا برفقة كلب حراسة وكان أحدهما يحمل بيده نسخا عديدة من القرآن، فقام برميهما على الأرض أمام مدخل المسجد، كأنه تعمد أن تصوّره الكاميرا المثبتة في المكان.

المصدر: RT + الأناضول

 

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