فلسطين.. مستوطنون يدنسون القرآن الكريم في هجوم على مسجد برفقة كلب جنوب نابلس (فيديو)

أقدم مستوطنان اثنان على تدنيس القرآن الكريم في انتهاك جديد ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، حيث قاما برمي نسخ من القرآن أمام مدخل مسجد في بلدة عوريف جنوب نابلس أثناء مغادرتهما برفقة كلب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوّرته كاميرات مراقبة، خروج مستوطنين اثنين ليلا برفقة كلب حراسة وكان أحدهما يحمل بيده نسخا عديدة من القرآن، فقام برميهما على الأرض أمام مدخل المسجد، كأنه تعمد أن تصوّره الكاميرا المثبتة في المكان.

يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام يوم أمس الأربعاء بإرسال قوّات إضافية إلى الضفة الغربية لهدم ممتلكات اثنين من المسلحين الفلسطينيين قتلا 4 إسرائيليين.

ويظهر شريط الفيديو توقيت الواقعة في الثامنة والنصف من مساء أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الأمن قامت ليل الثلاثاء، بحملة داخل قرية عوريف (جنوب غرب نابلس) لـ"إحباط الإرهاب"، واستجواب مشتبه فيهم "بالإضافة إلى أعمال تمشيط ومسح هندسي لمنزليْ المخربيْن اللذين ارتكبا العملية الإرهابية بالقرب من بلدة عيلي".

المصدر: RT + وكالات