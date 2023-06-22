منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: واشنطن لا تزال بحاجة إلى تدمير آخر مستودع أسلحة كيماوية

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنه لا يزال يتعين على الولايات المتحدة تدمير آخر مستودع للأسلحة الكيماوية على أراضيها، وسيتم استكمال الأنشطة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها على"تويتر" أنه "في الأسابيع المقبلة، سيتم التخلص من آخر مخزون من الأسلحة الكيماوية في ولاية كنتاكي".

The United States has announced the completion of destruction activities at its Pueblo Chemical Agent-Destruction Pilot Plant. In the coming weeks it is expected that the last declared chemical weapons stockpile in Blue Grass, Kentucky will be eliminated.



The #OPCW’s stringent… https://t.co/e0AxiQLEt7 — OPCW (@OPCW) June 22, 2023

كما صرح رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي، في وقت سابق، أنه تم تدمير 99 بالمئة من مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة حول العالم، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تؤجل نزع سلاحها الكيميائي.

وحث رئيس الوفد الروسي، واشنطن على استكمال تدمير الترسانات الكيماوية المتبقية في البلاد بأسرع وقت ممكن.

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المصدر: غازيتا.رو