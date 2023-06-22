قناة إسرائيلية: إحباط تهريب كمية من الذهب في منفذ حدودي مع الأردن

أحبطت الجمارك الإسرائيلية عند معبر اللنبي الحدودي، محاولة تهريب 5 سبائك ذهبية وزنها 5 كيلوغرامات كانت مخبأة في مقصورة مخفية بحافلة فلسطينية عائدة من الأردن، وقف الإعلام العبري.

وحسبما ذكرت قناة "I24"، أبلغ موظفو جمارك معبر اللنبي مسؤولي سلطة المطارات عند معبر اللنبي الحدودي أن سائق الحافلة الفلسطيني لديه مبلغ 1500 دولار ملفوف في رقائق معدنية، وقرروا إجراء فحص شامل للسائق وللحافلة، حيث أشار سائق الحافلة إلى أنه ليس لديه أي منتجات أو أموال مطلوب التبليغ عنها، لكن الفحص للحافلة كشف عن وجود مقصورة مخفية في مجرى التكييف أخفيت فيها سبائك الذهب.

وتمت الإشارة إلى أن قيمة الذهب تبلغ أكثر من مليون شيكل، وضريبتها نحو 180 ألف شيكل.

هذا وجرى ضبط الذهب والحافلة التي كانت تستخدم في نقله، وتم استجواب سائق الحافلة من قبل محققي جمارك اللنبي وتسليمه للسلطات الفلسطينية لمتابعة الموضوع.

المصدر: "I24"