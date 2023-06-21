إسرائيل تنشر استطلاعا غريبا حول الشباب في مصر والسعودية والإمارات

نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية استطلاعا حول عدد الشباب العربي الداعم للتطبيع مع إسرائيل، خاصة في مصر والسعودية والإمارات.

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وقالت الصحيفة إنه بعد حوالي ثلاث سنوات من "اتفاقات أبراهام" أظهر مسح جديد ومكثف بشكل خاص عن مواقف جيل الشباب في الدول العربية، فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه كما كان متوقعا، فإن غالبية الشباب في الدول العربية يعارضون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن الأرقام المفاجئة تتجلى في الاختلافات بين شبان الدول.

وأضافت أنه، على سبيل المثال، فإن غالبية الشباب في بعض البلدان التي أقامت علاقات رسمية مع تل أبيب يدعمون فعليا تعزيز العلاقات الدبلوماسية معها، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر، على حد قولها.

وأوضحت الصحيفة أن الحديث زاد في السنوات الأخيرة عن أن السعودية في طريقها لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الاستطلاع يظهر أن جيل الشباب في المملكة ليس متحمسا لذلك.

وحسب الاستطلاع فإن 98% من الشباب السعودي يعارضون التطبيع و2% فقط يؤيدونه.

في الوقت نفسه، أيده 75% من الإماراتيين وثلث البحرينيين (30%) التطبيع عندما سُئلوا عما إذا كانوا يؤيدون أو يدعمون قرار حكوماتهم بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، حيث أشارت الصحيفة إلى أن أغلبية شيعية في مملكة البحرين تعيش تحت سيطرة أقلية سنية، وهو ما يجعلها تذهب إلى أنه ليس "من المستغرب أن يعارض 53% من الشباب اتفاقات إبراهام"، بحسب الاستطلاع.

وأوضحت الصحيفة أنه في الآونة الأخيرة، وقع هجوم على الحدود المصرية قتل فيه ثلاثة جنود إسرائيليين، حيث أعادت هذه الحادثة مسألة العلاقات بين الدول في ضوء العداء لإسرائيل. وعلى هذه الخلفية، فإن نسبة التأييد بين الشباب المصريين في الاستطلاع كانت عالية وبلغت 73%، بينما أيد في المغرب أكثر من 50% من المستطلعين تطبيع العلاقات مقابل 44% من المعارضين، كما "لا يعرف" بقية المستطلعين، على حد زعمها.

وتابعت: "النتيجة الأخرى التي يجب ملاحظتها هي أن السودان الذي يشهد صراعًا عسكريًا داخليا، يسجل معارضة 94% من الشباب لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. بالمقابل في جنوب السودان، يؤيد 47% تعزيز العلاقات".

وفي الأردن، الذي حافظت إسرائيل معه على اتفاقية سلام لنحو ثلاثة عقود، هناك قدر كبير من المعارضة للعلاقات الدبلوماسية، فحسب الاستطلاع يعارض ما لا يقل عن 94٪ من الشباب الأردني إقامة علاقات رسمية مع الجار الغربي، حيث أشارت الصحيفة إلى أن هناك نسبة كبيرة من الفلسطينيين في الأردن.

وتظهر بيانات أخرى في الاستطلاع أن 39% في سلطنة عمان يؤيدون العلاقات مع إسرائيل مقابل 61% يعارضونها، والبقية "لا يعرفون"، بينما في الجزائر هناك تأييد للتطبيع بنسبة 31٪.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 27 مارس و12 أبريل 2023، حيث شمل مقابلات شخصية مع 3600 شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، كما يبلغ عدد هذه الشريحة من السكان في الشرق الأوسط أكثر من 200 مليون شخص.

وتم تقسيم العينة بالتساوي بين الشباب والشابات من 18 دولة عربية بما في ذلك جنوب السودان.

المصدر: الإعلام الإسرائيلي