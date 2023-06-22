إعلان "التعبئة العامة" في كييف

تم في العاصمة الأوكرانية كييف الإعلان عن حالة التعبئة العامة، وصدرت التعليمات لجميع المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور لمراكز التجنيد في غضون 10 أيام، بحسب صحيفة "سترانا" المحلية.

وذكر أمر المفوض العسكري لمنطقة أوبولونسكي في العاصمة الأوكرانية، أوليكسي بريفالا، أن شروط التعبئة تنطبق حتى على أولئك الذين لم يتلقوا استدعاءات شخصية أو أوامر بالتعبئة، بحسب البيان على الصفحة الرسمية لمركز التجنيد الإقليمي في "فيسبوك".

كما ينسحب القرار أيضا على المكلّفين غير المسجلين إقامتهم في حي أوبولونسكي في كييف، وفقط أولئك الذين يقطنون فيه. ويذكر القرار أن المتهربين من التجنيد سيواجهون عقوبات جنائية.

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هذا ولم يحدّد المنشور ما إذا كانت أوامر مماثلة قد صدرت من قبل المفوضين العسكريين لمناطق وأحياء أخرى من العاصمة الأوكرانية، ومع ذلك، فهي تعتقد أن مثل هذه الإجراءات سيتم اتخاذها في جميع أنحاء كييف.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، تم اتخاذ إجراءات مماثلة لإدخال التعبئة العامة في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك، في غرب أوكرانيا. بحسب صحيفة "سترانا"، وحينها أصدر رئيس مركز التجنيد الإقليمي لمدينة إيفانو فرانكيفسك أمرا بشأن المثول الإجباري لجميع المكلفين والمسؤولين عن الخدمة العسكرية في مركز السوق بالمدينة في غضون 10 أيام.

المصدر: تاس