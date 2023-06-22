إيران.. افتتاح مركز المسيّرات المجهزة بمنظومات الحرب الإلكترونية التابع للجيش

افتتح صباح اليوم الخميس في إيران، مركز المسيّرات المجهزة بمنظومات الحرب الإلكترونية التابع للجيش الإيراني، بحضور نائب قائد الجيش للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري.

وخلال زيارة تفقدية قام بها لمقر قيادة الحرب الإلكترونية الاستراتيجية بالجيش الإيراني، بحضور قائد وكوادر هذه الوحدة، أوضح الأدميرال حبيب الله سياري قائلا: "إن المشاركة الفاعلة والمقتدرة لوحدة الحرب الإلكترونية في المناورات، وتطوير المعدات المطلوبة، والبنى التحتية، والمساحات والمباني اللازمة، وإيلاء اهتمام خاص للتقنيات الحديثة في الحرب الإلكترونية، اعتمادا على العلوم المحلية واستخدام قوى شابة متخصصة ومؤمنة ومبدعة وواثقة من نفسها في التنمية لجميع أنواع منظومات الحرب الإلكترونية المتطورة والحديثة والرادارات والطائرات المسيرة تُظهر التقدم الملحوظ لهذه الوحدة الإستراتيجية، ونأمل أن تتواصل جهودكم اعزائي لتحقيق المزيد من التقدم في مجال الحرب الالكترونية وبسرعة أكبر من ذي قبل".

كما تفقد الأدميرال سياري الأقسام المختلفة لمقر وحدة الحرب الإلكترونية الاستراتيجية، ومنها المنظومات الرادارية الجديدة، ومنظومات الحرب الإلكترونية، ومنظومات محاكاة الحرب الإلكترونية.

كما افتتح "مركز الطائرات بدون طيار" والمبنى الجديد لدائرة التربية العقائدية السياسية لهذه الوحدة.

المصدر: "فارس"