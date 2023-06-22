هلسنكي بصدد تغيير تسمية حديقة لينين متجاهلة منحه فنلندا الاستقلال

أفاد عضوء مجلس العاصمة الفنلندية هلسنكي، أوتو ميري، بأن مجلس المدينة قرر إعادة تسمية حديقة فلاديمير لينين، متجاهلا أن لينين منح فنلندا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي لتصبح دولة.

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وكتب ميري في صفحته على "تويتر": "صوت مجلس هلسنكي بـ57 صوتا مقابل 20 صوتا لصالح تغيير اسم حديقة لينين".

وتعود مبادرة تغيير اسم الحديقة إلى أوتو ميري و24 عضوا آخر في مجلس المدينة. ولم يتم حتى الآن تحديد الاسم الجديد للحديقة.

ووفقا للمبادرة يعد اسم الحديقة غير مناسب بسبب صلته بزعيم روسيا السوفييتية فلاديمير لينين الذي يعد أحد الديكتاتوريين الذين تسببوا في أكبر قدر من المعاناة الإنسانية في تاريخ العالم، وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبحت هذه القضية حيوية مجددا.

وفي عام 2022 نقلت مدينتا توركو وكوتكا الفنلنديتان النصب التذكارية لفلاديمير لينين من الشوارع إلى المتاحف.

المصدر: نوفوستي