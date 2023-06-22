بوتين يترأس اجتماعا لمجس الأمن الروسي حول العملية العسكرية

عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، كرّسه لسير العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وفي مستهل الاجتماع طلب بوتين من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إطلاعه على ما يحدث في جميع الإدارات، حتى تتبلور "صورة موضوعية حول سير العملية العسكرية الروسية" في أوكرانيا.

وتابع بوتين مخاطبا باتروشيف: "من الواضح أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق وزارة الدفاع، إلا أن المعلومات تتراكم كذلك من الإدارات الأخرى، وأعلم أنكم تتابعون ذلك، فما هي البيانات المتاحة حتى الساعة".

وأشار الرئيس إلى أن احتياطيات الهجوم الاستراتيجية لأوكرانيا لم تستنفد بعد، وطلب من أعضاء مجلس الأمن الروسي وضع ذلك في الاعتبار عند بناء العمل القتالي.

وأضاف الرئيس الروسي أن أوكرانيا لا تزال مدججة بالمعدات والأسلحة إلا أن احتياطي التعبئة البشرية له حدود. وقال بوتين إن حلفاء أوكرانيا الغربيين، على ما يبدو، "قرروا حقا محاربة روسيا حتى آخر أوكراني".

المصدر: تاس