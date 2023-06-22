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لولا دا سيلفا: شروط السلام بين موسكو وكييف يجب أن تلبي مصالح الجانبين

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لولا دا سيلفا: شروط السلام بين موسكو وكييف يجب أن تلبي مصالح الجانبين
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أشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى أن روسيا وأوكرانيا فقط تعلمان الشروط المطلوبة لتحقيق السلام، الذي لا بد وأن يلبي مصالح الجانبين.

وأضاف: "اتفاق السلام ليس استسلاما لأوكرانيا، يجب على الطرفين المعنيين تحقيق مطالبهما... الروس والأوكرانيون فقط يعلمون ما يجب تحقيقه لإحلال السلام".

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من جهته قال مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في تصريحاته أمس، إن كييف كانت العام الماضي على وشك إبرام معاهدة التزامها الحياد الدائم مقابل وقف العملية العسكرية الروسية، لكن هذا القرار لم يناسب رعاة أوكرانيا في الغرب،الذين تعمدوا تعطيل المفاوضات، وحرضوا كييف على مواصلة القتال وكثفوا دعمهم اللامحدود لها بالمال والسلاح.

المصدر: تاس

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