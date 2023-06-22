واشنطن تطالب إسرائيل بمحاسبة المستوطنين محرقي قرية ترمسعيا بالضفة الغربية

قال نائب متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن واشنطن تتوقع أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية مثيري الشغب الذين أضرموا النار بقرية ترمسعيا الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأعرب باتيل عن قلق واشنطن بشأن "التقارير التي تتحدث عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين"، مؤكدا "أننا ندين أعمال العنف هذه".

وأضاف: "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية محاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات بالإضافة إلى تقديم تعويضات عن الممتلكات التي دمرت".

تغطية صحفية: "مشاهدة من عمليات الحرق التي يمارسها مستوطنون بحق ممتلكات الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله". pic.twitter.com/AfSXWSPAFN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 21, 2023

وكان مستوطنون إسرائيليون هاجموا منازل الفلسطينيين في المنطقة الشمالية الشرقية من ترمسعيا والقريبة من مستوطنة شيلو المقامة على أراضي البلدة، وأضرموا النار في عدة منازل ومركبات للمواطنين.

وأكد رئيس بلدية قرية ترمسعيا الفلسطينية لافي أديب، أن 35 منزلا تضررت كما أحرقت نحو 50 مركبة وأشعلت النيران في محاصيل وأراض زراعية.

وقال لافي لوكالة "فرانس برس": "نحن في ترمسعيا مستهدفون، يوما بعد يوم، من قبل البؤر الاستيطانية العدوانية التي أقيمت هنا".

المصدر: i24 + "أ ف ب"