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واشنطن تطالب إسرائيل بمحاسبة المستوطنين محرقي قرية ترمسعيا بالضفة الغربية

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واشنطن تطالب إسرائيل بمحاسبة المستوطنين محرقي قرية ترمسعيا بالضفة الغربية
AFP
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قال نائب متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن واشنطن تتوقع أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية مثيري الشغب الذين أضرموا النار بقرية ترمسعيا الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأعرب باتيل عن قلق واشنطن بشأن "التقارير التي تتحدث عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين"، مؤكدا "أننا ندين أعمال العنف هذه".

وأضاف: "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية محاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات بالإضافة إلى تقديم تعويضات عن الممتلكات التي دمرت".

وكان مستوطنون إسرائيليون هاجموا منازل الفلسطينيين في المنطقة الشمالية الشرقية من ترمسعيا والقريبة من مستوطنة شيلو المقامة على أراضي البلدة، وأضرموا النار في عدة منازل ومركبات للمواطنين.

وأكد رئيس بلدية قرية ترمسعيا الفلسطينية لافي أديب، أن 35 منزلا تضررت كما أحرقت نحو 50 مركبة وأشعلت النيران في محاصيل وأراض زراعية.

وقال لافي لوكالة "فرانس برس": "نحن في ترمسعيا مستهدفون، يوما بعد يوم، من قبل البؤر الاستيطانية العدوانية التي أقيمت هنا".

المصدر: i24 + "أ ف ب"

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