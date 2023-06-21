مستوطنون يقتحمون بلدة فلسطينية

اقتحم مئات المستوطنين الاسرائيليين بلدة ترمسعيا في الضفة الغربية اليوم الأربعاء وضرموا النيران في عشرات السيارات والمنازل ردا على مقتل 4 إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين.

وجاء هجوم المستوطنين هذا في وقت نشر فيه الجيش الإسرائيلي قوات إضافية في الضفة الغربية.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن خطط لبناء 1000 وحدة للمستوطنين ردا على إطلاق النار.

وقال الأطباء الفلسطينيون إن رجلا عمر قطين (27 عاما) قتل بنيران الجيش الإسرائيلي وأصيب شخصان آخران.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا، لافي أديب، إن نحو 30 منزلا و60 سيارة احترقت جزئيا أو كليا جراء اعتداءات المستوطنين.

المصدر: AP