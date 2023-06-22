إسرائيل تصدر حكمها على جنود أدينوا بإطلاق تصريحات "غير ملائمة" عبر فيديو

حكم في إسرائيل بالسجن لشهر واحد، على الجنود الأربعة المعتقلين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد فيديو لهم يوجهون فيه الشتائم لإسرائيل وجيشها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل حجاري، إن "الجنود الأربعة الذين تم اعتقالهم بعد ظهور مقطع فيديو لهم يعبرون فيه عن ازدراء لإسرائيل بينما يدعمون جنين والقضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي، حكم عليهم بالسجن 30 يوما من قبل قائد الوحدة 6900 في الجيش الإسرائيلي".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه "حكم على جندي آخر بالسجن العسكري 21 يوما".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن التحقيق لا يزال جاريا من قبل وحدة التحقيق التابعة للشرطة العسكرية، مشددا على أن سلوك الجنود "يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ والقيم التي يحملها الجيش".

المصدر: "جيروزاليم بوست"