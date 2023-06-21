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تصريحات "غير ملائمة" بفيديو لجنود إسرائيليين والجيش يحقق

أخبار العالم

تصريحات
AFP
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود إسرائيليين وما أدلوا به من تصريحات "غير ملائمة" الأمر الذي أثار تفاعلا وتعقيبا من الجيش الإسرائيلي.

وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتغريدة، الأربعاء، قال فيها: "في أعقاب التصريحات غير الملائمة والمرفوضة لجنود من جيش الدفاع في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم توقيف الجنود ليلة أمس (الثلاثاء) وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وحسب موقع i24 news الإسرائيلي فإن جنودا عرب في الجيش الإسرائيلي صوروا أنفسهم وهم يوجهون الشتائم لإسرائيل معربين عن تأييدهم لجنين، مشيرا إلى أن الجنود ظهروا في الفيديو وهم يقولون" الله مع جنين، الله مع فلسطين"، كما وجهوا عبارات نابية لشتم إسرائيل.

نشر الفيديو بعد يوم من الاشتباكات بين قوات الجيش الاسرائيلي ومسلحين في مدينة جنين وقرية برقين القريبة شمالي الضفة الغربية والتي أدت إلى إصابة سبعة جنود إسرائيليين ومقتل خمسة مسلحين فلسطينيين وتواجد الجنود داخل مركبات محصنة إلا أنهم أصيبوا من عبوات ناسفة وضعت وخبأت في ممرات الخروج. في المقابل قامت مروحية إسرائيلية بتنفيذ هجوم في جنين، بعد رصد مسلحين في المنطقة حتى يتم إخلاء جرحى من المكان. 

المصدر: RT + i24 news 

 

 



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