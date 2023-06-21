تصريحات "غير ملائمة" بفيديو لجنود إسرائيليين والجيش يحقق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود إسرائيليين وما أدلوا به من تصريحات "غير ملائمة" الأمر الذي أثار تفاعلا وتعقيبا من الجيش الإسرائيلي.

وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتغريدة، الأربعاء، قال فيها: "في أعقاب التصريحات غير الملائمة والمرفوضة لجنود من جيش الدفاع في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم توقيف الجنود ليلة أمس (الثلاثاء) وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

في أعقاب التصريحات غير الملائمة والمرفوضة لجنود من جيش الدفاع في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم توقيف الجنود ليلة أمس (الثلاثاء) وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 21, 2023

وحسب موقع i24 news الإسرائيلي فإن جنودا عرب في الجيش الإسرائيلي صوروا أنفسهم وهم يوجهون الشتائم لإسرائيل معربين عن تأييدهم لجنين، مشيرا إلى أن الجنود ظهروا في الفيديو وهم يقولون" الله مع جنين، الله مع فلسطين"، كما وجهوا عبارات نابية لشتم إسرائيل.

🤬 יטופלו משמעתית???

הם עוד לא אסורים????



חיילים תועדו מברכים את ג'נין ומקללים את ישראל, דובר צה"ל: "יטופלו משמעתית"



בסרטון שהעלו לרשת החברתית תועדו השלושה קוראים בין היתר "יאללה פלסטין", "יאללה ג'נין". זאת, זמן קצר טרם הפיגוע שאירע בעלי שבבנימין בו נרצחו 4 בני אדם - ולפי חמאס… pic.twitter.com/PTkU8hxl8R — Harel Noff הראל נוף (@HarelNoff) June 20, 2023

نشر الفيديو بعد يوم من الاشتباكات بين قوات الجيش الاسرائيلي ومسلحين في مدينة جنين وقرية برقين القريبة شمالي الضفة الغربية والتي أدت إلى إصابة سبعة جنود إسرائيليين ومقتل خمسة مسلحين فلسطينيين وتواجد الجنود داخل مركبات محصنة إلا أنهم أصيبوا من عبوات ناسفة وضعت وخبأت في ممرات الخروج. في المقابل قامت مروحية إسرائيلية بتنفيذ هجوم في جنين، بعد رصد مسلحين في المنطقة حتى يتم إخلاء جرحى من المكان.

المصدر: RT + i24 news





