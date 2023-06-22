مقتل 31 شخصا بانفجار في مطعم بالصين (فيديو)

قتل 31 شخصا على الأقل بانفجار في مطعم بمدينة ينتشوان شمال غربي الصين.

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وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية اليوم الخميس، نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة، بأن "تسرب غاز نفطي مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء".

وأضافت الوكالة أن 7 أشخاص يتلقون العلاج، أحدهم في "حالة حرجة"، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية، رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

BREAKING: Gas explosion rips through restaurant in northern China, killing at least 31 people pic.twitter.com/X8lBqh5qCE — BNO News (@BNONews) June 22, 2023

وقالت قناة "سي سي تي في"، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "طالب ببذل أقصى الجهود لعلاج الجرحى وتعزيز مراقبة إجراءات السلامة والإدارة في القطاعات والمجالات الرئيسية لحماية حياة الناس وممتلكاتهم".

One person was killed and 38 were rescued following a gas explosion at a barbecue restaurant in Northwest China's Yinchuan on Wednesday night as of Thursday morning. The cause of the incident is still under investigation. pic.twitter.com/pM2DIY8VmG — Global Times (@globaltimesnews) June 22, 2023

المصدر: أ ف ب