مسرب وثائق البنتاغون السرية يدفع ببراءته أمام المحكمة

أفادت شبكة "سي أن أن" بأن العسكري الأمريكي جاك تيشيرا المتهم بتسريب وثائق البنتاغون السرية، بما فيها المتعلقة بأوكرانيا، دفع ببراءته أمام المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس الأربعاء.

ووجهت إلى تيشيرا 6 تهم جنائية، حيث يواجه إمكانية تسليط عقوبة سجن عليه تصل إلى 60 عاما في حال إدانته.

إقرأ المزيد

وتتعلق التهم بالاحتفاظ بمعلومات سرية تخص الشؤون الدفاعية ونشرها، بما فيها ما يتعلق بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا وطرق نقلها وأساليب استخدامها، فضلا عن مواد تحليلية خاصة بالنزاع وحالة القوات الأوكرانية وبيانات استخباراتية.

واعتقل تيشيرا في أبريل الماضي، في أعقاب نشر المواد السرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية لاحقا.

المصدر: "سي أن أن"