الأمم المتحدة ترفض التعليق على وصف بايدن للرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

رفض نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، التعليق على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصف فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ "الديكتاتور".

وقال حق، عندما طلب منه التعليق على تصريح الرئيس الأمريكي: "لن أعلق على خطاب أي من القادة. نريد أن نرى علاقة قوية وإيجابية بين الصين والولايات المتحدة".

وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، إن نظيره الصيني، شي جين بينغ، ليس لديه معلومات كاملة عن حادثة المنطاد ولهذا كان "منزعجا للغاية"، لأن هذا عادة يشكل "مصدر إحراج كبير للطغاة".

ويأتي تصريح بايدن بعد أقل من يوم من اختتام زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، حيث كانت واشنطن تعول على هذه الزيارة لتحسين العلاقات بين البلدين.

وعقد بلينكن في إطار زيارته للصين يومي 18 و19 يونيو، اجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ووزير الخارجية تشين غانغ، ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي.

المصدر: ريا نوفوستي