توقيف إيراني في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم كيميائي قاتل

أعلنت السلطات الألمانية عن توقيف شخص إيراني في وقت سابق من العام، حيث خطط لهجوم مستلهم من تنظيم "داعش" الإرهابي باستخدام مواد كيميائية، بعد تلقي معلومات من مسؤولين أمريكيين.

وذكر ممثلو الادعاء الألماني، اليوم الأربعاء، أن المتهم البالغ من العمر 26 عاما المسمى "ج.ج"، ألقي عليه القبض في يناير مع شقيقه في كاستروب راوكسل، وهي مدينة في منطقة الرور الصناعية.

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وأشارت المصادر نفسها في دوسلدورف إلى أن الشاب متهم بالتحضير لعمل خطير من أعمال العنف وتمويل الإرهاب، حيث تم تقديم لائحة اتهام بمحكمة الولاية في دورتموند.

وفي السياق ذاته، تم إسقاط القضية ضد شقيق المشتبه به، البالغ من العمر 32 عاما لعدم كفاية الأدلة، إذ كان مشتبها فيه بداية بتورطه في المخطط الإرهابي.

وذكر الادعاء الألماني أن الشاب قرر بحلول نهاية أكتوبر تنفيذ هجوم يتماشى مع أيديولوجية "داعش"، من خلال نشر مادة "الريسين" أو "مركب السيانيد"، بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأفراد عن طريق نشر المواد الكيميائية، كما يرجح أن المشتبه به كان على اتصال عبر خدمات الرسائل مع الإرهابيين الذين أعطوه تعليمات حول كيفية صنع السموم، فضلا عن أنه متهم بالحصول على المواد اللازمة لصنعها.

المصدر: أ ب