رئيس وزراء لاتفيا: قدمنا كل ما بحوزتنا من صواريخ "ستينغر" لأوكرانيا

قال رئيس وزراء لاتفيا كريشيانيس كارينش إن بلاده قدمت لأوكرانيا كل ما بحوزتها من صواريخ "ستينغر"، كما تنوي تقديم جميع الطائرات المروحية المتاحة لديها قريبا.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر عقد في لندن: "كل صواريخ "ستينغر" التي بحوزتنا موجودة الآن في أوكرانيا، ولدينا أسطول من طائرات الهليكوبتر التي سنرسلها إلى أوكرانيا، وهي تبدو بحالة جيدة، يمكن استخدامها".

وأشار كارينش إلى أن حكومة لاتفيا أنفقت أكثر من 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لمساعدة كييف، بينما ذهب واحد في المائة فقط للاحتياجات العسكرية اللاتفية. بالإضافة لذلك، يتم تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية في البلاد، فقد تم تدريب حوالي ثلاثة آلاف شخص هذا العام، بحسب رئيس الوزراء.

وسلمت لاتفيا في أوائل فبراير 2022 أنظمة الدفاع الجوي "ستينغر" إلى أوكرانيا بعد بدء العملية الخاصة الروسية، كما أرسلت بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية وأجهزة تصوير حراري وذخيرة ومعدات ووجبات غذائية جاهزة إلى كييف، كما منحت الدولة الواقعة على بحر البلطيق أيضا في بداية الصيف أربع طائرات هليكوبتر، حيث أعلنت عن حملة جمع تبرعات لتمويل شراء مسيرات "بيرقدار" التركية، لكنها لم تصل إلى المبلغ المطلوب.

وأرسلت روسيا مذكرة تحذيرية لدول الناتو الربيع الماضي، بسبب إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، حيث أشارت موسكو إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

كما قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة والناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، وليس فقط من إمدادات السلاح.

المصدر: نوفوستي