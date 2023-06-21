فرنسا: انفجار قوي جدا واحتراق مبان في الدائرة الخامسة بباريس (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام فرنسية بوقوع انفجار قوي واحتراق مبان في الدائرة الخامسة بباريس.

وحسب ما ذكرت قناة "BFM TV"، وقع الانفجار بسبب الغاز في باريس مساء اليوم الأربعاء حوالي الساعة الخامسة مساء، حيث اندلع حريق في مبنى، فيما انهارت واجهته على الطريق.

وقال النائب الأول لرئيس بلدية الدائرة الخامسة موضحا: "سكان الدائرة الخامسة، وقع انفجار للغاز للتو في ساحة ألفونس لافيران في منطقة فال دي غراس. المباني مشتعلة، ابقوا بعيدا للسماح لرجال الإطفاء بالتدخل".

ووصلت عمدة باريس آن هيدالغو، إلى الموقع حوالي الساعة 5:30 مساء، حيث تم إطلاق وحدة الأزمات في مدينة باريس.

وأشار شهود عيان إلى وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، وآخرين محاصرين في المكاتب.

وذكر أحد الشهود لقناة BFMTV أن محيطا أمنيا ضخما ضد ضرب حول المكان، مضيفا: "لقد صدمنا..لقد كان هذا الانفجار قوياً للغاية"، كما ظهر عمود دخان كبير في الدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس.

UPDATE - Officials confirm the explosion in #Paris#France to be a gas explosion, says buildings are on huge fire, emergency issued in 5th arrondissement, also known as the Latin Quarter. pic.twitter.com/z5gtcygWjP — EvoCentral (@evocentralnews) June 21, 2023

Paris: une très forte explosion et des immeubles incendiés dans le Vème arrondissement pic.twitter.com/XjF8pf63b9 — BFMTV (@BFMTV) June 21, 2023

🚨#UPDATE: More Footage of the Explosion reported in the 5th arrondissement of Paris, #France; Still no word on injuries. pic.twitter.com/DNFC2ckMA6 — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) June 21, 2023

المصدر: "BFMTV"