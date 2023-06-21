خفر السواحل الأمريكي: رصد أصوات تحت الماء خلال البحث عن الغواصة المفقودة

أكد خفر السواحل الأمريكي أن جهاز سونار رصد "أصواتا تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة السياحية التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها 5 أشخاص.

وأورد خفر السواحل في حسابه على "تويتر" أن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات"، مضيفين أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة".

ويوم الاثنين، أكدت شركة OceanGate Expeditions، اختفاء غواصة أعماق بحرية مأهولة، مخصصة لنقل مجموعة من السائحين إلى موقع غرق سفينة "تايتانيك".

وجرت الإشارة إلى أن غواصة الأعماق كانت تقل خمسة أشخاص، وانقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن طاقم الغواصة، التي اختفت بالقرب من حطام سفينة "تيتانيك" المشهورة، يتكون من أشخاص يبلغ مجموع ثروتهم حوالي 10 مليارات دولار، ومن ضمنهم الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ.

وتجري عملية البحث على بعد 900 ميل من كيب كود على ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة، وقد أرسلت الولايات المتحدة وكندا طائرات إلى هناك.

المصدر: "أ ف ب" + RT