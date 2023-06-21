ضابط بولندي عن مجندين أوكران: هؤلاء ليسوا من رفعوا أيديهم وقالوا نريد أن نذهب للحرب.. وما يحدث غريب

تحدث ضابط الاحتياط بالجيش البولندي بيتر بافيلكا عن أن الأوكرانيين الذين تم تجنيدهم بالقوة في القوات الأوكرانية لا يظهرون أي حماس في التدريب العسكري في بولندا.

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وقال الضابط في صفحته على "يوتيوب" إن العديد من الوحدات العسكرية البولندية تقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين في بلاده، وهي قادرة على معرفة مدى استعدادهم للقتال. وأضاف: "هؤلاء ليسوا الرجال الذين رفعوا أيديهم وقالوا: "نعم، أريد أن أذهب للحرب".

وأردف أن تصرفات العسكريين الأوكرانيين "المجندين بالقوة" تشير إلى أنهم ليسوا مهتمين أين ينتهي بهم الأمر بعد التدريب، مشيرا إلى أن "هذا أحد الأسباب التي تجعلهم لا يهتمون بالمعدات العسكرية التي يستخدمونها ولهذا السبب يحدث أحيانا ضرر في المعدات"، الأمر الذي يثير استياء لدى العسكريين البولنديين، على حد قوله.

وأوضح بافيلكا أن الأوكرانيين لا يهتمون بالمعدات، لأنهم يعرفون أنهم "تم جرهم بالقوة، والتحقوا بهذا الجيش"، ثم تم تزويدهم بزي عسكري، والآن مضطرون للخضوع للتدريب.

كما عبر عن اعتقاده بأن عددا من الحوادث التي تقع أثناء عملية التدريب بمشاركة الجنود الأوكرانيين مثل حادث تصادم دباباتي "ليوبارد 2أ4" البولنديتين، ربما لم يحدث بالصدفة، موضحا أن عددا من الأوكرانيين يريدوا الإثبات بمثل هذه الصورة أنهم ليسوا لائقين للخدمة أو يحاولون إلحاق إصابات بأنفسهم حتى لا يعودوا إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك.

وخلص الضابط البولندي إلى القول: "لسوء الحظ يعرفون ما الذي يعودون إليه، ويعرفون أنهم يعودون في كثير من الحالات ليموتوا في هذه الحرب".

المصدر: نوفوستي