أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقعها في ناخيتشيفان

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تعرض مواقع قواتها في منطقة ناخيتشيفان للقصف من قبل القوات المسلحة الأرمينية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن "وحدات القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار من مختلف الأسلحة على مواقع الجيش الأذربيجاني على محور حيدرآباد في منطقة ساداراك بجمهورية ناخيتشيفان الذاتية الحكم".

إقرأ المزيد

وأضافت أن مواقع الجيش الأذربيجاني بالقرب من مدينة شوشا في منطقة قره باغ، قد تعرضت للقصف أيضا.

وأكدت الوزارة أن الجيش الأذربيجاني "اتخذ الإجراءات المناسبة على المحورين".

المصدر: تاس