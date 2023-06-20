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زلزال بقوة 4.8 درجات قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية

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زلزال بقوة 4.8 درجات قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية
Sputnik
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وقع زلزال بقوة 4,8 درجات في المحيط الهادئ، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، دون أن يشعر سكان المنطقة به.

ووفقا لفرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، "وقع  الزلزال صباح يوم 21 يونيو، حيث بلغت شدته 4,8 درجات، في حين تبلغ المسافة إلى أقرب حيز سكني بقرية نيكولسكويه في منطقة أليوتسكايا بإقليم كامتشاتكا، 145 كيلومترا، كما أن مركز يقع على عمق 26 كيلومترا".

وبحسب المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية لإقليم كامتشاتكا، لم يتم الشعور بالزلزال في المناطق السكنية، كما لم يتقدم السكان المحليون بأي بلاغات عن خسائر مادية أو بشرية.

وأكدت نفس الهيئة عدم تسجيل خطر حدوث تسونامي.

المصدر: نوفوستي

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