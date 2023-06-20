"لوموند": فرنسا تغيّر موقفها من انضمام أوكرانيا للناتو

نقلت صحيفة "لوموند" عن مصدرها في الحكومة الفرنسية، أن باريس غيرت موقفها بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، حيث صارت تعتبر هذا الخيار ضمانا للأمن في حد ذاته.

وبحث اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه وفقا للصحيفة، مسألة الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى التحالف، وهو ما استبعدته حتى الآن باريس وبرلين وواشنطن، لكن دول وسط أوروبا دافعت عنه، على غرار بولندا ودول البلطيق.

ونقلت "لوموند" أن هذه المبادرة الفرنسية تستهدف زيادة الضغط على روسيا، في وقت يواجه فيه الهجوم الأوكراني المضاد صعوبات، فضلا عن أن هذا التلميح قد يؤدي إلى إلى إقناع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بالدخول في مفاوضات، عندما يرى ذلك مناسبا، اعتمادا على نتائج الهجوم المضاد.

وأكد المقال في نفس الوقت، أنه ليس من الوارد أن تسمح فرنسا لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو في خضم الصراع.

وكرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى يوم السبت 17 يونيو، تأكيده على أن الترشح الأوكراني للانضمام للناتو لا يمكن أن يستفيد من أي معاملة تفضيلية.

المصدر: نوفوستي