كشف العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس ريزنر، أن الترابط العالي للقوات الروسية والخبرة العالية وتحقيق التفوق في جوانب القتال، فاجأ القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار العقيد، في مقابلة مع النسخة الألمانية من صحيفة Focus، إلى أن تشكيلات المشاة والدبابات الروسية تُظهر تقدما تكتيكيا، بالإضافة إلى أن موسكو سيطرت على زمام المبادرة في مجال الحرب الإلكترونية.

وقال ريزنر: "يواجه الأوكرانيون الآن صعوبة في التواصل مع بعضهم البعض، حيث لم يعد بإمكانهم استخدام طائراتهم المسيرة. لقد كانت مفاجأة غير سارة لأوكرانيا أن الروس سيطروا على هذا المجال مرة أخرى".

وأشار العقيد بشكل خاص إلى عمل الطيران العسكري الروسي، حيث لفت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تخذل أوكرانيا.

وأوضح بالقول: "الطائرات المروحية الهجومية التي يستخدمها الروس يمكنها مهاجمة القوافل الأوكرانية من مسافة تصل إلى ثمانية كيلومترات، كما أن الدفاع الجوي ضروري لحماية القوافل الأوكرانية المتقدمة ومنع المروحيات من مهاجمتها، قبل أن تصل إلى ساحة المعركة".

وصرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، بأنه يصعب على الجنود الأوكرانيين اختراق الدفاعات الروسية المحصنة بشكل جيد.

المصدر: نوفوستي