الرئيس التشيكي: لن يكون هناك صراع عسكري بين الغرب والصين في المستقبل القريب

استبعد الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، دخول الغرب والصين في صراع عسكري في المستقبل القريب، حيث دعا إلى تعزيز العلاقات مع جميع الدول الديمقراطية في العالم.

وذكر الرئيس التشيكي: "أعتقد أنه لن يكون هناك صراع عسكري بين الغرب والصين في المستقبل القريب، لكن هذا، بالطبع لا يعني أنه يمكننا تكرار أخطاء التقاعس عن العمل والاعتقاد بأنه لن يحدث شيء".

ودعا إلى تعزيز العلاقات مع جميع الدول الديمقراطية في العالم.

وشدد الرئيس على أن "احترام القانون الدولي هو الذي يفصلنا عن الفوضى والهمجية الدولية".

وأضاف أن "المجتمع الديمقراطي، ليس لديه سبب للخوف، لأنه أقوى من حيث القيم المشتركة وتنمية المجتمع والاقتصاد والجيش.. ما يخشاه هو إجهاد السياسيين الغربيين والمواطنين من صراع استنزاف طويل قد يؤدي إلى الشقاق".

وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، في وقت سابق، خلال اجتماع جمعه بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بكين، إن العلاقات بين بكين وواشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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المصدر: نوفوستي