بومبيو: ما كان أي أمريكي آخر ليحظى بصفقة هانتر بايدن

انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، صفقة إقرار نجل الرئيس الأمريكي بالذنب، مؤكدا أن أي أمريكي آخر ما كان ليحصل على صفقة مثل التي حصل عليها هانتر بايدن.

وكتب بومبيو في تغريدة على شبكة "تويتر": "ما كان أي أمريكي آخر ليحصل على صفقة الحبيبة مثل هانتر بايدن".

وأضاف الوزير السابق: "يجب أن يكون هناك معيار واحد للعدالة في أمريكا، وليس معيارا منفصلا للديمقراطيين ذوي العلاقات الجيدة".

No other American would get a sweetheart deal like Hunter Biden.



There should be one standard of justice in America—not a separate standard for well-connected Democrats. — Mike Pompeo (@mikepompeo) June 20, 2023

وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق اليوم، بأن وزارة العدل اتهمت هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بارتكاب جرائم فيدرالية تتعلق بالضرائب والأسلحة. وقالت إن هانتر بايدن أبرم صفقة لتسوية تهم الضرائب والأسلحة، وسيقر بالذنب في بعض الجرائم.

وأضافت الوزارة أن "الاعتراف بهذه التهمة يعني بشكل أساسي، أنه إذا ظل هانتر بعيدا عن المشاكل لبضع سنوات، فإن التهمة ستختفي طبقا للاتفاق مع سلطات التحقيق".

وعلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال" على الصفقة قائلا: "لقد قضت وزارة عدل بايدن الفاسدة على مئات السنين من المسؤولية الجنائية من خلال منح هانتر بايدن مجرد مخالفة مرور. نظامنا مكسور!".

المصدر: RT