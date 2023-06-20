الهدف "خارطة طريق" لتطبيع علاقات دمشق وأنقرة.. اجتماع روسي تركي سوري إيراني في أستانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن مناقشة نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في أستانا اليوم الثلاثاء، عناصر "خارطة طريق" لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وجاء في البيان عن اجتماع 20 يونيو في أستانا، الذي حضره نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا، أنه "وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع رؤساء وزارات خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 مايو، بدأ المشاركون مناقشة عناصر خارطة الطريق لاستعادة العلاقات السورية التركية بين الدول، بالتنسيق مع الأعمال التي تقوم بها وزارت الدفاع والخدمات الخاصة".

وأوضح البيان أن نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، شارك في الاجتماع نيابة عن روسيا، فيما يحضر من طرف إيران، علي حاجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، ومن الجانب السوري، نائب وزير الخارجية، أيمن سوسان، ومن جانب وزارة الخارجية التركية، نائب الوزير، بوراك أكشابار.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية