مسؤولة أوكرانية تنشر صورة لرئيس الاستخبارات العسكرية "المختفي"

نشرت أمينة جبار، نائبة وزير الخارجية الأوكراني، عبر صفحتها في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، صورا يزعم أنها حديثة مع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف.

وكتبت المسؤولة في منشورها: "تناقشنا وتبادلنا الآراء ووضعنا خططا مع سفير اليابان لدى أوكرانيا ماتسودا كونينوري."

وأضاف في محاولة لتبديد الشائعات حول مصير بودانوف: "هذه ليست دمية.. كل المشاركين في الاجتماع أحياء وبصحة جيدة".

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وأثارت الصور شكوكا لدى رواد شبكات التواصل الاجتماعي، الذين لفتوا في تعليقاتهم، إلى أن مظهر رئيس الاستخبارات الأوكرانية يبدو "غير واقعي للغاية".

ولم يظهر بودانوف على الملأ ​​منذ 29 مايو، وتحدثت تقارير عن أنه أصيب بهجوم صاروخي روسي على مقره في كييف ونقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

المصدر: RT