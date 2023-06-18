"ذا ديلي تيليغراف": أوكرانيا لم تقدم دليلا على أن رئيس استخباراتها حي يرزق

أفادت صحيفة "ذا ديلي تيليغراف" البريطانية، بأنها لا تملك أي دليل يثبت صحة المعلومات التي تفيد بأن رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنها أجرت مقابلة مع مساعدي بودانوف، الذي نفوا صحة المعلومات عن مصرعه، وأكدوا أنه بصحة جيدة، وفي ذات الوقت لم يقدموا أي دليل على أنه لا يزال حيا وغير مصاب، ولا حتى صورة.

وفي سياق متصل نفت الحكومة الألمانية يوم الجمعة الماضي، أن بودانوف يتلقى العلاج في إحدى المشافي العسكرية في برلين، عقب إصابته في هجوم صاروخي روسي.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن بودانوف أصيب بجراح خطيرة جراء الغارة التي شنتها القوات الروسية على مبنى مديرية المخابرات الأوكرانية الرئيسية في كييف يوم الـ 29 من مايو الماضي.

وأشارت التقارير إلى أنه تم نقل بودانوف بطائرة هليكوبتر إلى مدينة رزيسزو البولندية، ومن هناك نقل بالطائرة إلى أحد المستشفيات العسكرية في ألمانيا.

وفي سياق متصل انتشرت معلومات عبر وسائل الإعلام الأوكرانية، في وقت سابق، تفيد بمقتل رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، متأثرا بجروح أصيب بها في دونيتسك.

المصدر: تاس