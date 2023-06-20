اشتعال مستودع نفط في قرغيزستان

اندلع حريق في مستودع نفط على أراضي محطة السكك الحديدية بمدينة شوبوكوف على بعد 21 كيلومتر من العاصمة بيشكيك.

أعلن عن ذلك وزارة حالات الطوارئ في مدينة شوبوكوف، فيما يقول شهود عيان إن انفجارا وقع في مكان الحادث، ووفقا لهم، فقد انفجر صهريجان، وقد تم إرسال قطار إطفاء لإخماد الحرائق.

وقد شوهدت، وفقا لما نشر من مقاطع فيديو على تطبيق "تليغرام" سيارات تحترق في موقع حريق كبير، فيم تقول السلطات إن 4 أطقم إطفاء قد هرعت إلى منطقة الحادث لإخماد الحريق.

المصدر: سبوتنيك