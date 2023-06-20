"طالبان" تنفذ ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان

أعدم رجل مدان بتهمة القتل، رميا بالرصاص اليوم الثلاثاء، في ساحة مسجد في أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤولون، في ثاني عملية إعدام علنية منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس 2021.

وأوضح مسؤولون في ولاية لغمان في بيان "أعدم علنا في بلدة سلطان غازي بابا، مركز الولاية حتى يتألم القاتل ويصبح درسا للآخرين".

وأفاد البيان بأن الرجل اسمه "أجمل، ابن نسيم" مشيرا إلى أنه قتل خمسة أشخاص.

وقال مسؤول في دائرة الإعلام والثقافة في الولاية لوكالة "فرانس برس" إن نحو ألفي شخص شاهدوا عملية الإعدام، من بينهم أقارب ضحايا أجمل، وإن الحكم والإعدام نفذا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ورغم أن عمليات الإعدام العلنية كانت أكثر شيوعا خلال حكم طالبان الأول من 1996-2001، فإن أول إعدام علني منذ عودة الحركة المتشددة إلى السلطة نفذ في ديسمبر من العام الماضي في ولاية فراه.

المصدر: "أ ف ب"