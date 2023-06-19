بايدن يعلن "تحقيق التقدم" في العلاقات مع الصين بعد زيارة بلينكن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "تحقيق تقدم" في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على إثر زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لبكين.

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض، يوم الاثنين: "لا أعتقد أنا فحسب، بل وتعرفون أنتم أيضا، أنه تم تحقيق التقدم".

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وأشار بايدن إلى أنه على اتصال بوزير الخارجية، عبر مستشاره للأمن القومي، مضيفا أن بلينكن قام بـ"عمل كبير" خلال زيارته لبكين.

وأضاف بايدن: "نحن في الطريق الصحيح".

ويُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زار بكين يومي الأحد والاثنين، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ في آخر يوم، وبحث معه ملفات الاقتصاد والأمن الغذائية والمناخ والعديد من القضايا الدولية والإقليمية، بما فيها النزاع في أوكرانيا وقضية تايوان وغيرهما.

المصدر: نوفوستي