لأول مرة.. وصول قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين "B-1B Lancer" إلى السويد

أفادت وكالة TT بأن قاذفتين أمريكيتين إستراتيجيتين من طراز B-1B Lancer البعيدة المدى، حطتا في قاعدة نوربوتن الجوية في شمال السويد، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وسيشارك طاقم الطائرتين في التدريبات العسكرية في السويد.

ووصف نائب قائد القوات الجوية السويدية، تومي بيترسون، الحدث بـ"التاريخي".

وأعلنت وزارة الدفاع السويدية في 14 مايو عن مناورات Arctic Challenge Exercise 2023 الجوية بمشاركة 14 دولة في شمال أوروبا، كما ستسخّر فيها قرابة 120 طائرة وحوالي 2700 فرد.

المصدر: تاس