السويد تدرب طيارين أوكرانيين على مقاتلات JAS 39 Gripen

أعلنت الحكومة السويدية عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 23 مليون دولار، تشمل تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات JAS Gripen السويدية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الحكومة السويدية: "أقرت الحكومة حزمة الدعم الثانية عشرة لأوكرانيا.. التكلفة الإجمالية لحزمة الدعم الجديدة تقارب 250 مليون كرونة سويدية (23 مليون دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة السويدية ستجري دورة تمهيدية لتدريب الطيارين الأوكرانيين على التحليق بمقاتلات "JAS 39 Gripen".

وأشار البيان إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية وصيانة المعدات المنقولة إلى كييف ستكون موجودة في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

ذكرت صحيفة "Svenska Dagbladet" السويدية يوم الجمعة أن السلطات السويدية وافقت على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهذا يتضمن مشاركة 60 عسكريًا سويديًا في إنشاء مراكز لتقديم خدمات لوجستية للمعدات المنقولة لأوكرانيا "في مناطق قريبة من أوكرانيا"، لا سيما في بولندا.

المصدر: ريا نوفوستي