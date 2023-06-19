وسائل إعلام: ملياردير بريطاني في الغواصة المفقودة قرب حطام تيتانيك

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملياردير، هاميش هاردينغ، على متن الغواصة المفقودة منذ صباح الأحد، بعد رحلة سياحية إلى أعماق البحر نحو حطام سفينة "تيتانيك".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن ابن زوجة الملياردير هاردينغ، نبأ تواجود في الغواصة المفقودة، حيث أكدت شركة Action Aviation للطيران التجاري، التي يعتبر هاردينغ مديرها، أنه يشارك في الرحلة إلى حطام "تيتانيك".

وحسب القناة، يوجد بين الركاب الخمسة على متن الغواصة أيضا، خبير الغوص الفرنسي بول هنري نارجيوليت، فضلا عن ستوكتون راش، مؤسس ومدير شركة "أوشن غيت" التي تنظم الرحلات إلى حطام "تيتانيك" تحت الماء مقابل 250 ألف دولار.

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وكان خفر السواحل الأمريكي قد أفاد في وقت سابق، بفقدان الاتصال بالغواصة التابعة لشركة "أوشن غيت" في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها الاستكشافية إلى حطام "تيتانيك"، السفينة البريطانية العملاقة التي غرقت أثناء أول رحلة لها عبر المحيط في عام 1912 نتيجة اصطدامها بجبل جليدي، مما أسفر عن مصرع أكثر من 1500 شخص، حيث تعتبر واحدة من أكبر الكوارث البحرية في تاريخ البشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال البحث عن الغواصة جارية على بعد 900 ميل تقريبا عن شبه جزيرة كيب كود التابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية، فيما فقدت الغواصة صباح الأحد بعد نحو 45 دقيقة من غوصها، وهي مزودة بخزان أوكسجين يكفي لـ96 ساعة.

المصدر: وكالات