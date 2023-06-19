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قاضي فيدرالي يحظر على ترامب نشر الوثائق الخاصة بمحاكمته

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قاضي فيدرالي يحظر على ترامب نشر الوثائق الخاصة بمحاكمته
AP Alex Brandon
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أصدر القاضي الفيدرالي الأمريكي، بروس راينهارت، مذكرة تحظر على الرئيس السابق دونالد ترامب نشر أي مواد تمثل الأدلة في القضية التي اتهم فيها بسوء التعامل مع الوثائق السرية.

وتنص المذكرة التي أصدرها القاضي اليوم الاثنين، على أن ترامب لن يتمكن من الاطلاع على الوثائق السرية التي تستخدم كأدلة في إطار القضية، إلا بحضور فريق محاميه، كما يحظر على جانب الدفاع الاحتفاظ بأي نسخة أو مقتطفات من الوثائق التي سيطلع عليها أثناء المحاكمة، ونشرها من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت يوم الجمعة إصدار هذا الحظر، حيث تمت الإشارة إلى أن الحديث يدور عن وثائق ومعلومات متعلقة بالتحقيقات المستمرة التي تطال أشخاصا لم يُوجه لهم الاتهام الجنائي بعد.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يحاكم في قضية متعلقة باحتفاظه بوثائق سرية تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني وغيرها من الشؤون الحساسة، حيث يواجه 37 تهمة جنائية، بينما دفع ترامب ببراءته من كافة التهم الموجهة إليه، معتبرا أن هناك دوافع سياسية وراء القضية.

المصدر: "ذي هيل"

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